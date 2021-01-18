Коронавирусная инфекция выявлена еще у 295 жителей края

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае составил 295 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По темпам распространения инфекции регион занимает 12-е место среди субъектов РФ.

Большая часть новых заболевших — 161 человек — проходит лечение дома, в больницы госпитализированы 131 человек. Всего с начала пандемии в Пермском крае COVID-19 заболели 35 995 человек.

По данным на утро 18 января, количество выздоровевших от COVID-19 жителей Пермского края достигло 29 423 человек. Скончались 2281 инфицированных.