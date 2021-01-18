В Татарстане выявили 95 новых случаев коронавируса

За сутки в Татарстане зарегистрировали 95 новых случаев коронавируса. Два из них являются завозными, остальные — контактными. 26 человек доставлены в больницы, 69 лечатся на дому. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Среди заболевших — семь детей и 32 человека старше 60 лет. 41 новый случай выявили в Казани, 13 — в Зеленодольском районе, 11 — в Набережных Челнах, пять — в Нижнекамском районе, три — в Высокогорском и Спасском, по два — в Бугульминском, Дрожжановском, Кайбицком, Кукморском, Лаишевском, по одному — в Актанышском, Альметьевском, Арском, Балтасинском, Елабужском, Муслюмовском, Пестречинском и Сабинском.

Всего в Татарстане выявили 14 927 случаев коронавируса. Излечились 11 332 человека, в том числе 69 за минувшие сутки. Скончались 222 пациента.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"