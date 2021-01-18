Ак Барс Банк приглашает на онлайн-семинар по вопросам внешнеторгового контракта

21 января состоится онлайн-семинар по внешнеэкономической деятельности с участием экспертов Торгово-промышленной палаты РТ и Ак Барс Банка. Участники обсудят актуальные вопросы внешнеторгового контракта. Начало семинара в 11.00.

Спикерами мероприятия выступят советник по внешнеторговому и международному частному праву ТПП РТ Олег Еливанов и эксперт ВЭД Ак Барс Банка Марина Арсланова. Они обсудят частые ошибки внешнеторгового контракта и их последствия, рассмотрят юридические тонкости при составлении контрактов и поделятся практическими кейсами и рекомендациями.

Регистрация участников по ссылке.

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