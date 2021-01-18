В Нижегородской области планируют благоустроить 118 общественных пространств

На финансирование проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области в 2021 году намерены направить около 1,5 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. На эти средства планируют привести в порядок 114 дворовых территорий и 118 общественных пространств во всех районах области. За счет экономии на торгах число территорий могут увеличить.

В прошлом, 2020 году, на благоустройство общественных пространств направили также 1,5 млрд руб. За год на эти средства привели в порядок 129 общественных пространств и 164 дворовые территории.

Анастасия Еремина