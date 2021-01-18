Туапсинский морской торговый порт за год нарастил перевалку грузов на 6%

Грузооборот ГК «Туапсинский морской торговый порт (ТМТП)» по итогам 2020 году составил 14,9 млн т, что на 6% выше показателя 2019 года, сообщает пресс-служба компании.

По данным компании, в минувшем году был отмечен прирост перевалки по ряду категорий грузов: оборот нефтеналивных грузов составил 6,8 млн т (плюс 13%), сухих грузов – 8,1 млн т (плюс 1%), черных металлов – 2,7 млн т (плюс 12%). Оборот контейнерных грузов (плодоовощная продукция) вырос на 23% и составил 250 тыс. т. Перевалка угля и зерна снизилась по сравнению с 2019 годом соответственно на 3% и 7%.

Анна Перова, Краснодар