На Ямале еще 112 человек заболели коронавирусом

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) за прошедшие сутки зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил информационный центр по мониторингу заболевания. Еще один человек скончался.

По данным на 18 января, общее число инфицированных в округе составило 34 515 человек. Из них свыше 27 тыс. пациентов уже выздоровели, 364 человека скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 22 857 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 591 066 человек, более 2,9 млн пациентов выздоровели, 66 037 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности в ЯНАО продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим и социальная дистанция. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос и дистанционно доставляют заказы. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников