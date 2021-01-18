В Волгоградской области отремонтируют спортзалы сельских школ

В сельских школах Волгоградской области отремонтируют 13 спортивных залов в 2021 году. Работа ведется в рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка». Об этом сообщили в областной администрации.

Участниками программы стали Камышинский, Клетский, Котельниковский, Ленинский, Новоаннинский, Октябрьский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Старополтавский, Урюпинский, Фроловский, Калачевский муниципальные районы, а также Михайловка. Спортзалы будут открыты к началу следующего учебного года.

В настоящий момент завершается подготовка необходимой документации. В помещениях проведут внутренние ремонтные работы, для занятий закупят современный спортивный инвентарь. Здесь будут заниматься школьники в рамках учебной и внеурочной деятельности. Кроме того, в свободное от занятий время на базе спортивных залов будут функционировать кружки и секции для других жителей населенных пунктов.

Мария Шахрай