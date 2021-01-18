Время готовиться к новоселью!

Вопреки пандемии, 2020 год стал рекордным для российского рынка жилья и ипотеки. Снижение ипотечных ставок за счет смягчения денежно-кредитной политики Банка России и запуска льготных ипотечных программ стимулировало спрос на жилье и ипотеку. Небывалый рост ипотеки поддержал сферу жилищного строительства: спрос на жилье достиг максимальных значений.

Одним из значимых событий 2020 года стало фактическое завершение перехода финансирования жилищного строительства на новую модель, которая предусматривает гарантии для граждан. В декабре 2020 года объем жилья, строящегося с использованием счетов эскроу, превысил объем жилья, строящегося по старым правилам.

По мнению аналитиков, в 2021 году продолжится рост доступности ипотеки. Если вы все еще не решались на покупку новой квартиры, самое время сделать это сейчас и уже в этом году отпраздновать новоселье – срок сдачи второго дома жилого комплекса «Салют»1 – III квартал 2021 года.

У вас большая семья, или вы только ждете пополнения? Воспользуйтесь ипотекой с господдержкой для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок – так называемой программой «семейной» ипотеки2.

Так, четырехкомнатная квартира 84,8 кв. м в жилом комплексе «Салют», 2-й дом, при покупке по программе «семейной» ипотеки с первоначальным взносом 15% обойдется вам всего в 23,5 тыс. руб. в месяц3! Такая квартира – идеальное решение для семьи с двумя детьми: три отдельные спальни обеспечат максимум личного пространства каждому члену семьи, а просторная кухня-гостиная соберет всех домочадцев за уютным семейным обедом. Два санузла, вместительная гардеробная, продуманные места для хранения в жилых комнатах, балкон и лоджия – эта квартира очарует вас своей вместительностью и функциональностью.

Меньшая по площади, но не уступающая в функциональности – трехкомнатная квартира-студия 65,7 кв. м обойдется вам всего в 18,8 тыс. руб. в месяц4, что сопоставимо со стоимостью аренды съемного жилья.

Две отдельные спальни и вместительная кухня-столовая, раздельный санузел и просторная прихожая – в такой квартире хватит места каждому.

Если программа «Семейная ипотека» не подойдет вам по каким-либо причинам, менеджер отдела продаж PAN City Group поможет вам с одобрением ипотеки на выгодных условиях в другом банке по ставке от 5,99% годовых5. Кроме возможности приобретения квартиры по ипотеке, совершить покупку можно в рассрочку, без предоставления документов с места работы6, или за наличную оплату со скидкой до 3%7 от базовой стоимости квартиры.

ЖК «Салют» – это авторские фасады, уютное дизайнерское оформление холла и мест общего пользования, безопасный двор с детским игровым комплексом из натуральных материалов, охраняемая территория с консьерж-службой. Квартиры сдаются с качественной отделкой «под ключ».

Успевайте забронировать выбранную квартиру: наличие планировочных решений тает с каждым днем, а всего в комплексе продано уже более 60% всех квартир.

Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group8 по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://salutdom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.