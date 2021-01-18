Время готовиться к новоселью!

Вопреки пандемии, 2020 год стал рекордным для российского рынка жилья и ипотеки. Снижение ипотечных ставок за счет смягчения денежно-кредитной политики Банка России и запуска льготных ипотечных программ стимулировало спрос на жилье и ипотеку. Небывалый рост ипотеки поддержал сферу жилищного строительства: спрос на жилье достиг максимальных значений.
Одним из значимых событий 2020 года стало фактическое завершение перехода финансирования жилищного строительства на новую модель, которая предусматривает гарантии для граждан. В декабре 2020 года объем жилья, строящегося с использованием счетов эскроу, превысил объем жилья, строящегося по старым правилам.
По мнению аналитиков, в 2021 году продолжится рост доступности ипотеки. Если вы все еще не решались на покупку новой квартиры, самое время сделать это сейчас и уже в этом году отпраздновать новоселье – срок сдачи второго дома жилого комплекса «Салют»1 – III квартал 2021 года.
У вас большая семья, или вы только ждете пополнения? Воспользуйтесь ипотекой с господдержкой для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родится второй и/или последующий ребенок – так называемой программой «семейной» ипотеки2.
Так, четырехкомнатная квартира 84,8 кв. м в жилом комплексе «Салют», 2-й дом, при покупке по программе «семейной» ипотеки с первоначальным взносом 15% обойдется вам всего в 23,5 тыс. руб. в месяц3! Такая квартира – идеальное решение для семьи с двумя детьми: три отдельные спальни обеспечат максимум личного пространства каждому члену семьи, а просторная кухня-гостиная соберет всех домочадцев за уютным семейным обедом. Два санузла, вместительная гардеробная, продуманные места для хранения в жилых комнатах, балкон и лоджия – эта квартира очарует вас своей вместительностью и функциональностью.
Меньшая по площади, но не уступающая в функциональности – трехкомнатная квартира-студия 65,7 кв. м обойдется вам всего в 18,8 тыс. руб. в месяц4, что сопоставимо со стоимостью аренды съемного жилья.
Две отдельные спальни и вместительная кухня-столовая, раздельный санузел и просторная прихожая – в такой квартире хватит места каждому.
Если программа «Семейная ипотека» не подойдет вам по каким-либо причинам, менеджер отдела продаж PAN City Group поможет вам с одобрением ипотеки на выгодных условиях в другом банке по ставке от 5,99% годовых5. Кроме возможности приобретения квартиры по ипотеке, совершить покупку можно в рассрочку, без предоставления документов с места работы6, или за наличную оплату со скидкой до 3%7 от базовой стоимости квартиры.
ЖК «Салют» – это авторские фасады, уютное дизайнерское оформление холла и мест общего пользования, безопасный двор с детским игровым комплексом из натуральных материалов, охраняемая территория с консьерж-службой. Квартиры сдаются с качественной отделкой «под ключ».
Успевайте забронировать выбранную квартиру: наличие планировочных решений тает с каждым днем, а всего в комплексе продано уже более 60% всех квартир.
Свяжитесь с менеджером отдела продаж PAN City Group8 по телефону 207-17-07 для уточнения условий реализации, последовательности дальнейших действий и отправки заявки в банк.
Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://salutdom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.
1ЖК «Салют» – строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.
2 Программа ипотечного жилищного кредитования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 (ред. от 27.07.2020).
3 Сумма ежемесячного платежа по ипотеке рассчитана для квартиры №19 площадью 84,8 кв. м в строящемся многоквартирном доме по адресу: Кондратово, Камская, 2/4, стоимостью 5238 944 руб. под 3,99% на срок 25 лет с первоначальным взносом 15%. с учетом скидки в размере 2% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение пяти рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, при покупке с привлечением кредитных средств ПAO «Промсвязьбанк» с оформлением ипотеки (генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года), по ставке 3,99% годовых (для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ) на срок 25 лет с первоначальным взносом 15%. Для остальных клиентов ставка по ипотеке составит 4,5% годовых.
4 Сумма ежемесячного платежа по ипотеке рассчитана для квартиры №93 площадью 65,7 кв. м в строящемся многоквартирном доме по адресу: Кондратово, Камская, 2/4, стоимостью 4203 880 руб. под 3,99% на срок 25 лет с первоначальным взносом 15%, с учетом скидки в размере 2% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение пяти рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве, при покупке с привлечением кредитных средств ПAO «Промсвязьбанк» с оформлением ипотеки (генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года), по ставке 3,99% годовых (для работников оборонно-промышленного комплекса, получающих заработную плату на карту ПСБ) на срок 25 лет с первоначальным взносом 15%. Для остальных клиентов ставка по ипотеке составит 4,5% годовых.
5 Процентная ставка по ипотеке 5,99% предоставляется при кредитовании АО КБ «Урал ФД» в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства в строящемся доме по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское с/п, дер. Кондратово, ул. Камская, 2/4, при первоначальном взносе от 15% на срок до 25 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, иных условиях его предоставления и погашения и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.klookva.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 10 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. АО КБ «Урал ФД». Пермь, Ленина, 64. Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020.
6 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.
7 При внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в течение пяти рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия в строительстве сотрудникам ПФПГ Холдинга предоставляется скидка в размере 3% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, для всех остальных участников долевого строительства предоставляется скидка в размере 2%. Указанные в данном пункте скидки применяются как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий, а также при покупке квартиры с рассрочкой на 90 дней, с одновременным заключением договора возмездного оказания услуг на реализацию вторичного жилья.
8 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».