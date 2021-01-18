Porsche Boxster 25 Years будет стоить от 7,6 млн рублей

Porsche назвала стоимость юбилейного спорткара Boxster 25 Years на российском рынке — от 7,6 млн руб.

Автомобиль посвящен концепт-кару Porsche Boxster 1993 года. Юбилейное исполнение окрашено в серебристый цвет GT Silver Metallic (доступны оттенки Jet Black Metallic и Carrara White Metallic) с черной рамкой лобового стекла, имеет особые по дизайну 20-дюймовые колесные диски медного оттенка Neodyme, в котором также выполнены элементы переднего бампера, боковых воздухозаборников, а также надписей на кузове. Салон отделан темно-красной кожей. Интерьер, как и кузов, украшен шильдиками с обозначением спецверсии.

Технически Porsche Boxster 25 Years повторяет стандартный Porsche 718 Boxster GTS 4.0 и оснащается 400-сильным 4-литровым атмосферным бензиновым двигателем, который может сочетаться как с 6-ступенчатой механической, так и с 7-ступенчатой роботизированной коробками передач.

Тираж юбилейного спорткара ограничен 1250 экземплярами. Квота для российского рынка не названа.