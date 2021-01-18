В Челябинской области депутат отправил осужденного работать на пилораме своей жены

Кунашакский районный суд рассмотрит уголовное дело председателя совета депутатов Саринского поселения, обвиняемого в незаконном использовании труда местного жителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по данным следствия, осужденный к обязательным работам, в августе 2020 года по ошибке обратился к председателю совета депутатов Саринского поселения для решения вопроса отбытия наказания. Не имея полномочий, депутат вместо того, чтобы направить осужденного к главе поселка, отправил жителя работать на пилораму своей супруги-предпринимательницы. После чего направил в уголовно-исполнительную инспекцию сведения об отработке осужденным 76 часов обязательных работ.

Председатель совета депутатов Саринского поселения обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Кунашакский районный суд для рассмотрения по существу.