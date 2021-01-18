В Каневской застройщика осудили на 7 лет за хищение 22 млн рублей у дольщиков

В станице Каневской суд назначил семь лет лишения свободы генеральному директору ООО «КА-Строй» Лембиту Уули, который похитил у дольщиков 22 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Каневского района.

В суде было установлено, что застройщик заключил с 16 потерпевшими договоры на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу улица Набережная, 1/6 А в станице Каневской. Деньги он похитил, что стало причиной приостановки строительства.

Гендиректора компании судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Приговор суд вынес заочно. Застройщику назначено наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. На его имущество в целях возмещения ущерба наложен арест. Приговор вступил в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Лембит Уули является 100% владельцем ООО «КА-Строй», зарегистрированного в станице Каневской в 2010 году. Уставной капитал компании – 48 тыс. руб., основной вид деятельности - производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. В 2017 году (последние данные) выручка компании составила 37,7 млн руб., а чистая прибыль – 97 тыс. руб.

Виктория Колганова