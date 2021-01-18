В Саратове за уборку снега с крыш сотрудникам детсада и школы наказаны чиновники

За уборку педагогами снега с крыш в Заводском и Ленинском районах Саратова выговоры получили заместители главы администраций по соцсфере. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на замглавы Александра Бурмака.

По словам господина Бурмака, один факт был выявлен на прошлой неделе (снег с крыши очищал сотрудник детского сада №193), по второму –зафиксированному в школе №90 - также была проведена служебная проверка. Чиновник уточняет, что директор и учитель (они были замечены на крыше крыльца школы) «были вынуждены» пойти на это нарушение.

Замглавы администрации Саратова напомнил, что эти работы должны проводить только квалифицированные работники и в следующий раз нарушители «не обойдутся» дисциплинарным взысканием.

Марина Ковалева