На Марсовом поле в Петербурге вновь погас Вечный огонь

Вечером в воскресенье, 17 января, на Марсовом поле в центре Петербурга вновь погас Вечный огонь у мемориала «Борцам революции». Это произошло около 21:45, сообщили очевидцы.

На место были вызваны сотрудники «ПетербургГаза», которые оперативно очистили оборудование от снега и восстановили горение пламени.

Позднее стало известно, что Вечный огонь мог погаснуть из-за того, что в него бросали снежками. В настоящий момент полиция разыскивает четверых человек, которые могли быть причастны к данному происшествию.

Отметим, что Вечный огонь на Марсовом поле уже неоднократно становился мишенью для вандалов. В последний раз подобное случилось в середине декабря. Тогда действия нарушителей обернулись возбуждением уголовного дела.