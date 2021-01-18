«Парма» делегирует в сборную двух игроков

Два игрока «Пармы» вошли в окончательный состав сборной команды России по баскетболу на заключительные матчи отбора на «Евробаскет-2022». Тренерский штаб пригласил защитника Максима Григорьева и центрового Владимира Ивлева.

Напомним, что 19 февраля главная баскетбольная команда страны сыграет в Перми со сборной Эстонии, а 21 февраля — с командой Северной Македонии.

После четырех проведенных матчей в группе «В» россияне занимают вторую строчку таблицы группы. В активе команды — шесть очков. Лидируют в турнире итальянцы (также шесть очков), третьими идут эстонцы (четыре очка), а замыкает таблицу сборная Северной Македонии (два очка).

Из группы в финальную часть турнира выйдут три лучшие сборные. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах — Германии, Грузии, Чехии и Италии.