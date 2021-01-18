На Уфимском фанерно-плитном комбинате произошел пожар

Сегодня в 6:44 на Уфимском фанерно-плитном комбинате на улице Рижской произошел пожар. Загорелись листы ДВП на втором этаже здания на площади 100 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС по Башкирии.

В тушении пожара участвовали 68 спасателей МЧС и 20 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Со здания завода были эвакуированы 12 человек. Причины пожара устанавливают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС.

ООО «Уфимский фанерно–плитный комбинат» принадлежит Башкирской лесопромышленной компании. В 2019 году комбинат был признан банкротом.

Влада Шипилова