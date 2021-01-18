Дефицит бюджета Новосибирска составил 480 млн рублей

По итогам 2020 года дефицит бюджета Новосибирска сократился почти в четыре раза — до 480,3 млн руб. (в 2019 году — 1,8 млрд руб.). Мэрия Новосибирска уточняет, что дефицит бюджета в 2020 году оказался в 2,5 раза меньше планируемого.

Доходы в целом, с учетом безвозмездных поступлений, исполнены на 99,1 %, расходы — на 97,7 %, говорится в сообщении. Собственные доходы составили более 25 млрд руб. Это наиболее высокий показатель по исполнению доходов с 2014 года, сказал мэр Анатолий Локоть. «Бюджет города составляет 50 млрд руб., в том числе благодаря перечислениям из вышестоящих бюджетов, но для развития города, для обновления транспорта, социальной инфраструктуры этого недостаточно»,— сказал он.

Оксана Павлова