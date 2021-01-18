Две астраханки проведут 13 лет в тюрьме за попытку сбыта наркотиков

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении двух женщин, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков, организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2019 году астраханки вступили в ОПГ в качестве оптовых закладчиков и на территории города занимались сбытом наркотиков. Предположительно, они получали запрещенные вещества, которые впоследствии расфасовывали, и организовывали тайники для последующей реализации. При задержании женщин и по месту их жительства сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики общей массой более 400 г.

Суд назначил каждой по совокупности преступлений наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мария Шахрай