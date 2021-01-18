В Самаре собирают подписи против платных парковок

Активисты инициировали сбор подписей против открытия платных парковок в Самаре. Также они провели в конце минувшей недели в городе серию одиночных пикетов, на которых не поддержали эту идею. Об этом написали представители отделения КПРФ Самары в социальных сетях.

«Жители города убеждены, что данная инициатива администрации преждевременна, не продуманы ни схемы движения, ни улучшена инфраструктура общественного транспорта, чтобы жители были сами заинтересованы пересесть со своего личного автомобиля на общественный транспорт, данный вопрос даже не обсуждался широко с жителями города, а главное что это будет отдано на концессию»,– приводятся в сообщении слова первого секретаря Куйбышевского РК КПРФ Сергея Горлова.

По словам господина Горлова, мэрия будет получать от платных парковок в Самаре «лишь часть доходов, а львиная доля будет уходить в карман частников». Он также отметил, что, судя по опыту других городов, платные парковки приносят убыток, а обслуживающие их частные организации «получают дотацию из городских бюджетов».

Ранее власти заявили о планах обустроить в текущем году в Самаре платные парковки. Их предполагается сделать в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах города. Стоимость аренды одного машиноместа на платной стоянке в Самаре будет колебаться от 45 до 65 руб. в час.

Георгий Портнов