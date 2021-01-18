Глава Башкирии выступит с посланием 28 января

Глава Башкирии Радий Хабиров на прошедшем сегодня оперативном совещании правительства республики сообщил, что 28 января огласит свое послание Курултаю республики. Однако дата может измениться, если эпидемиологическая ситуация по заболеванию коронавирусом ухудшится, отметил он.

Традиционно господин Хабиров должен был выступить перед депутатами в конце декабря, но из-за ситуации с коронавирусом мероприятие было перенесено.

«Я не хотел зачитывать послание в одиночестве, сидя у себя перед монитором. Все-таки это другое действие политическое, поэтому какую-то часть людей я хотел пригласить»,— пояснил сегодня Радий Хабиров.

Влада Шипилова