В Курганскую область прибыл полпред Владимир Якушев

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибыл с рабочим визитов в Курганскую область. Как сообщают в правительстве региона, в течение двух дней полпред посетит социально значимые объекты, примет участие в открытии нового предприятия в областном центре, проведет несколько совещаний, в частности, по развитию промышленности в Зауралье.

Господин Якушев приезжал в Курганскую область в январе и августе 2019 года в статусе министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. До этого он был губернатором Тюменской области, а нынешний глава Зауралья Вадим Шумков являлся его заместителем.