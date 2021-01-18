Подано заявление о банкротстве застройщика ООО «Ксиан»

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению заявление о банкротстве строительной компании ООО «Ксиан». Заявителем выступила соучредитель общества Елена Денисова.

Согласно материалам суда, ООО «Ксиан» задолжало госпоже Денисовой 10,7 млн руб. Конкурсным управляющим утвержден Олег Шалагин. Первое заседание назначено на 15 февраля.

Компания «Ксиан» выступала одним из застройщиков ЖК «Победа» на улице Усть-Курдюмской. Как писал „Ъ-Средняя Волга“, другими застройщиками были ООО «СК ЖБК3» и АО «ПП ЖБК3». Заключенный тремя организациями в декабре 2016 года договор предполагал, что ООО «Ксиан» должно было предоставить земельный участок под строительство и провести работы по техническому присоединению объекта, ЗАО «ПП ЖБК3» — обеспечить поставку строительных материалов, ООО «СК ЖБК3» — заниматься непосредственно строительными работами.

ЖК строился с 2018 года до января 2020 года, работы прекратились в связи с отсутствием средств для продолжения.

Ъ-Средняя Волга