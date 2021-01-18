В Ярославле до конца недели ожидается потепление на 20 градусов

После одной из самых холодных ночей в Ярославской области с 17 на 18 января, когда в отдельных территориях региона фиксировалось понижение температуры до минус 30 градусов, ожидается резкое потепление. По данным центра погоды «Фобос», температура воздуха начнет повышаться уже 19 января, когда днем ожидается до минус 13 градусов. 21-22 января днем прогнозируется температура около минус двух градусов.

К концу недели, по данным метеорологов, в регионе ожидаются обильные осадки в виде снега и ледяного дождя. Воздух прогреется до положительных значений температуры.

«В конце рабочей недели атлантический циклон принесет осадки, переходящие в дожди, и потепление от нуля до плюс пяти градусов»,— говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Антон Антонов