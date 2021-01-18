на Южном Урале суд обязал администрацию организовать качественное водоснабжение Берлина

В Челябинской области суд по иску прокуратуры обязал администрацию Троицкого района организовать качественное водоснабжение в поселке Берлин.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, в ходе проверки установлено, что на протяжении долгого времени качество воды в скважине, которая снабжает питьевой водой жителей Берлина, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по содержанию железа. Поскольку администрация Троицкого района не предпринимала никаких мер для решения проблемы, прокурор направил исковое заявление в суд.

В результате суд обязал власти муниципалитета в течение двух лет со дня вступления решения в законную силу организовать снабжение жителей Берлина питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, соответствующей требованиям СанПиН. Ситуацию будет контролировать прокуратура до полного устранения нарушений.