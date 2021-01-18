Суд рассмотрит апелляционное представление прокурора по делу Лошагина 2 февраля

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционное представление прокурора о смягчении наказания фотографу Дмитрию Лошагину, убившего свою жену 2 февраля. Как рассказали в пресс-службе суда, также будет рассмотрена апелляционная жалоба представителя потерпевшей на постановление Чкаловского райсуда. Ранее районный суд Екатеринбурга постановил заменить оставшийся срок содержания в колонии на ограничение свободы на три года 25 дней.

В апелляции прокуратура просит Свердловский областной суд оставить Дмитрия Лошагина в исправительной колонии. По мнению прокуратуры, Чкаловский райсуд не в полной мере учел обстоятельства, которые могли «существенно повлиять на выводы суда». «Замена наказания является несправедливой из-за чрезмерного смягчения»,— говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году Дмитрий Лошагин был приговорен к 9 годам 10 месяцам лишения свободы за убийство своей жены модели Юлии Прокопьевой.