На Кубани осудили двух нарушителей режима самоизоляции

В Краснодарском крае к различным срокам наказания приговорили двух нарушителей режима самоизоляции. Они признаны виновными в невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Ранее суд назначил мужчине и женщине наказание в виде административных штрафов. Они их не оплатили, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Рассмотрев административные материалы, мировой судья приговорил женщину к штрафу в размере 2 тыс. руб., а мужчину – к 30 часам обязательных работ.

Василий Хитрых