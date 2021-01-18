В праздники на тюменских предприятиях выявили 14 нарушений режима повышенной готовности

В период с 1 по 13 января на предприятиях Тюменской области были выявлены 14 фактов нарушения режима повышенной готовности и санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на руководителя департамента потребительского рынка и туризма Александра Сидорова. Так, по итогу выявленных нарушений были составлены пять протоколов об административных нарушениях, в том числе два протокола по статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Всего в праздники сотрудники департамента совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и УМВД по Тюменской области проверили 14 ночных клубов и баров, восемь сетевых продовольственных и семь непродовольственных магазинов, гипермаркет «Леруа Мерлен», ТРЦ «Кристалл», кинотеатр «ЛазерСинема», три фитнес-комплекса, и иные объекты.

С начала пандемии в регионе выявлено 26 066 случая заражения COVID-19, более 24 тыс. человек уже выздоровели, 229 пациентов скончались.

Напомним, режим самоизоляции в Тюменской области для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, продлен до 28 февраля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями продолжают работают фитнес-центры, кафе и рестораны. При этом проведение богослужений в помещениях и на территории религиозных организаций, а также в иных специально предназначенных местах не запрещено. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.