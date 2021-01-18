Доходы от госимущества Татарстана в 2020 году составили 1,2 млрд рублей

В 2020 году в бюджет Татарстана поступило 1,2 млрд руб. неналоговых доходов от использования и реализации госимущества и земельных участков. Бюджетное задание по итогам года выполнено на 179,41%, передает пресс-служба Минземимущества региона.

Большую часть доходов составили дивиденды. Это 298,2 млн руб. (план выполнен на 100%). 151,8 млн руб. составили доходы от аренды имущества (план выполнен на 163,1%), 98,1 млн руб. — от реализации имущества (на 108%), 75,1 млн руб. — от аренды земельных участков (на 112,8%), 57,7 млн руб. — от доверительного управления (на 74,5%).32,7 млн руб. — часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий (на 100%), 15,5 млн руб. — прочие доходы , еще 2,44 млн руб. поступили от сервитута (на 108,4%).

"Ъ-Казань"