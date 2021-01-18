Пермский ЦУМ подешевел еще на 20 млн рублей

Здание пермского торгового центра «ЦУМ» на ул. Ленина, 45 вновь выставлено на продажу. Как указано в объявлении на сайте Avito, стоимость актива составляет 470 млн руб. Осенью 2020 года ТЦ продавался за 490 млн руб.

Объект расположен на трех смежных участках общей площадью 0,53 га, площадь самого здания — 12,7 тыс. кв. м. ТЦ имеет четыре торговых уровня, на пятом этаже находятся офисные и складские помещения, в цоколе также расположены склады. Якорные арендаторы торгового центра — супермаркет «Семья», ресторан быстрого питания «Макдоналдс», магазины INCITY и Kari.

Напомним, здание ЦУМа на пресечении ул. Ленина, 45 и Комсомольского проспекта было построено в 1964 году. ТЦ принадлежит группе компаний «ЭКС», управляющей продуктовой сетью магазинов «Семья» и ТРК «Семья», а также девелоперским проектом в Уфе. Бенефициаром холдинга является бывший глава Прикамья Олег Чиркунов.

ТЦ продается с 2013 года, тогда владелец хотел получить за него 1 млрд руб. По данным “Ъ-Прикамье”, за это время к активу приценивалось несколько покупателей. Наиболее предметный интерес якобы проявлял Александр Кириленко, один из совладельцев расположенного по соседству ТЦ «Айсберг».