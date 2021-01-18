ТЭК СПб газифицировал угольную котельную в поселке Володарский

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» завершили работы по переводу на газ угольной котельной на улице Новой, д. 1, корп. 2, лит. А в поселке Володарский Красносельского района Петербурга. Модернизация объекта прошла в рамках программы газификации неэффективных котельных, работающих на угле, мазуте и дизельном топливе.

Как сообщила пресс-служба ТЭК СПб, теперь источник работает на экологически чистом топливе и обеспечивает теплом и горячей водой сразу несколько важных социальных и культурных объектов. В результате модернизации мощность котельной выросла почти в два раза — с 1,486 Гкал/ч до 2,79 Гкал/ч.

Также в 2020 году предприятие ввело в эксплуатацию полностью автоматизированный газовый энергоисточник в поселке Левашово, который построили на месте бывшей блок-модульной дизельной котельной. Предполагается, что до 2026 года все котельные в Петербурге должны быть переведены на природный газ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на капитальный ремонт и замену теплосетей в Петербурге в 2020 году было направлено более 13 млрд рублей.