На Кубани ликвидируют последствия сильного снегопада

В воскресенье в Краснодарском крае шел сильный снег, на отдельных территориях выпало до 37 мм осадков, что составляет треть среднемесячной нормы, сообщила администрация региона. Наиболее сложная ситуация сложилась в Горячем Ключе, Крымском и Туапсинском районах.

На региональных трассах снег расчищают 750 единиц техники, кроме того, идет устранение аварий в жилищно-коммунальном комплексе, в частности, в Анапе и станице Новомышастовской было восстановлено электроснабжение, прерванное из-за снегопада. Аэропорт Краснодара, который прекращал работу в воскресенье из-за сильного снега, возобновил полеты. В ближайшее три дня в регионе сохранится холодная погода, температура воздуха будет опускаться до -15°C.

Анна Перова, Краснодар