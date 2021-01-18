В Саратове началась доследственная проверка по факту смерти трехмесячной девочки

В Саратове выясняются обстоятельства смерти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Сообщается, что сегодня около четырех часов утра «скорая помощь» прибыла по вызову в квартиру дома на проспекте Кирова, где медики констатировали смерть трехмесячной девочки. Началась доследственная проверка. Следователи и судебно-медицинские эксперты осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле девочки при внешнем осмотре не обнаружено.

Устанавливаются причины смерти ребенка, идет сбор информации о семье, где он воспитывался.

Марина Ковалева