ГК «Ростов-Дон» выиграл у немецкого «Битигхайма» на своем поле

В субботу, 16 января, в матче 11 тура группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл немецкий «Битигхайм» 27:21 в домашнем матче. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В начале матча вратарь ростовчанок, Виктория Калинина, успешно парировала 7-метровые броски противниц. На 14 минуте матча счет был 7:3 в пользу «Ростов-Дона». Поле тайм-аута немецкая команда смогла отыграть пару мячей. Первая половина встречи закончилась со счетом 15:9.

Во втором тайме по дублю сделали Ярослава Фролова и Грас Заади, забили Юлия Манагарова, Виктория Борщенко и Ксения Макеева. Почти до конца встречи «Ростов-Дон» держал преимущество в счете в 7–8 мячей. В результате ростовчанки победили со счетом 27:21.

Следующий матч чемпионата России «Ростов-Дон» сыграет с командой АГУ-«Адыиф» в Майкопе 20 января. В субботу, 23 января, ростовчанки сыграют матч Лиги чемпионов с «Бухарестом».

Наталья Шинкарева