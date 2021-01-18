Власти переименовали остановки у КРЦ «Звезда» в честь филиала Третьяковской галереи в Самаре

Остановки муниципального транспорта «КРЦ „Звезда“» в Самаре переименованы в «Самарский филиал Третьяковской галереи». Соответствующие поправки внесли чиновники в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории города. Постановление подписал исполняющий обязанности главы Самары Владимир Василенко.

Речь идет об изменении названий остановок трамваев и автобусов в этом районе в обоих направлениях. Филиал Третьяковской галереи откроется на площадке Фабрики-кухни после ее реконструкции. Власти сообщили, что это произойдет в следующем году.

Здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова (обанкротился) в стиле конструктивизма построено в 1932 году по проекту ленинградского архитектора Екатерины Максимовой. В девяностых годах объект приватизировали. В дальнейшем он несколько раз менял собственника. В нулевых годах здание планировали снести, чему воспрепятствовала самарская общественность. В 2012 году на ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Через несколько лет Фабрика-кухня вновь стала государственной собственностью. Позже ей присвоили статус объекта культурного наследия федерального значения.

Георгий Портнов