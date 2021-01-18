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В поликлиниках Пензенской области заработали «окна вакцинации»

В поликлиниках Пензенской области открылись «окна вакцинации», в которых можно получить информацию о прививке от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В «окна вакцинации» могут обратиться те, кто хочет привиться от COVID-19, но возможности записаться на сайте Пенза-доктор.рф у него нет.

«Особое внимание к людям старше 60 лет. Многие из них имеют хронические заболевания. Поэтому им нужно обращаться именно в „окна вакцинации“, чтобы перед прививкой получить консультацию профильного специалиста на предмет возможности ее проведения», — уточнили в правительстве.

Мария Шахрай


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