18 января, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Более 2 млн рублей похитили у 18 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 18 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Возраст потерпевших — от 22 до 72 лет. Среди них жители Ижевска, Воткинска, Сарапула и Кизнерского района. В большинстве случае деньги были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров в интернете. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Мероприятие

Спецпроект

Партнерский проект

Тенденции

Профиль пользователя