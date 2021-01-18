Более 2 млн рублей похитили у 18 жителей Удмуртии за минувшие выходные

В минувшие выходные 18 жителей Удмуртии обратились в полицию с заявлениями о хищении денег с их счетов. Общая сумма ущерба составила 2,3 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по республике.

Возраст потерпевших — от 22 до 72 лет. Среди них жители Ижевска, Воткинска, Сарапула и Кизнерского района. В большинстве случае деньги были похищены под предлогом защиты от незаконно оформленных кредитов путем оформления встречных. Также зарегистрированы факты хищения денег под предлогом покупки и продажи товаров в интернете. По ряду заявлений возбуждены уголовные дела, по остальным — проводится проверка.