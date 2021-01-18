КамАЗ возобновил производство после корпоративного отпуска

КамАЗ вернулся к производству продукции после новогодних праздников и корпоративного недельного отпуска. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, ранее на КамАЗе решили сократить январскую часть корпоративного отпуска в 2021 году в связи с ростом заказов. Первая часть в итоге была разделена на несколько периодов: 31 декабря 2020 года, 11—17 января, 4—8 мая и 23 августа 2021 года.

В пресс-службе отметили, что в январе на КамАЗе планируют произвести свыше 1,8 тыс. машин. Также на этот месяц запланирована поставка 2,2 тыс. двигателей и силовых агрегатов и реализация запчастей на сумму более 270 млн руб.

"Ъ-Казань"