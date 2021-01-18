На Дону за выходные зафиксировали 787 случаев коронавируса

В Ростовской области за выходные было выявлено 787 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. В субботу суточный прирост заболевших составил 393 человека, а в воскресенье — 394.

За прошедшие выходные в регионе вылечились 690 человек. Умерли 24 человека.

По состоянию на утро 17 января количество инфицированных в регионе превысило 58,3 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1388. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 48,2 тыс. человек, умерли 1 334 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся более 3 тыс. человек.

Наталья Шинкарева