Казаки и Росгвардия будут охранять религиозные объекты во время праздника Крещения

Казаки Енисейского казачьего войска и Росгвардия совместно с сотрудниками полиции будут охранять объекты религиозного культа в Красноярском крае во время праздника Крещения, об этом сообщает краевая пресс-служба главного управления МВД.

Ранее в этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в регионе были отменены традиционные крещенские купания.

По словам представителя Епархии, это не создаст проблем для верующих, так как традиция не относится к религиозному обряду.

В свою очередь сотрудники МВД предупреждают, что жители, которые решат искупаться в не предназначенном для этого месте, могут получить штраф от 500 до 1 тыс. руб. «Кроме того, за несоблюдение установленных ограничений граждане могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности)»,— отмечается в сообщении ведомства.

Даниил Тарабукин