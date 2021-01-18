HeadHunter: 87% свердловчан готовы работать сверхурочно

87% жителей Свердловской области согласились бы при необходимости работать сверхурочно, если бы их работодатели проявляли максимальную заботу о сотрудниках, следует из исследования сервиса по поиску работы HeadHunter. 74% опрошенных заявили, что если бы работодатели максимально заботились о них, они были бы готовы периодически выполнять работу, которая напрямую не относится к их должностным обязанностям. Лишь 10% респондентов не согласились бы работать больше, чем положено.

Чаще всего готовы работать сверхурочно представители сфер «Закупки», «Добыча сырья» и «Безопасность», реже всего – «Бухгалтерия», «Наука, образование» и «Управление персоналом». Иногда работать сверх нормы согласились бы представители сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Закупки» и «Высший менеджмент», реже – «Искусство, масс-медиа», «Добыча сырья» и «Медицина, фармацевтика».

Отмечается, что свердловчане оценили уровень заботы их компаний о сотрудниках в среднем на 2,9 балла из пяти. Отличную оценку своим работодателям поставили лишь 10% опрошенных, 16% оценили заботу со стороны своего работодателя на единицу. По мнению 18% свердловчан, работодатель дает им широкие возможности для карьерного роста, что является самым высоким показателем по стране.

Так, лишь 68% респондентов всегда получают зарплату своевременно, еще 32% сталкиваются с задержками. 41% жителей региона сообщили, что работодатель обеспечивает их удобным рабочим местом, которое оснащено всем необходимым. 34% признали, что им платят достойную зарплату, 32% - что им предоставляют уютный офис, 30% рассказали о наличии корпоративных мероприятий. Реже всего среди условий работы в компаниях Свердловской области встречается наличие штатного психолога (об этом сообщили лишь 4%), абонементы на спорт (9%) и забота о детях сотрудников (10%).