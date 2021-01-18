Лжесотрудник банка похитил у жительницы Удмуртии почти 140 тысяч рублей

У 50-летней жительницы Кизнерского района Удмуртии похитили 136,5 тыс. руб. под предлогом защиты от незаконного оформления кредита. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Затем звонивший путем обмана предложил ей подойти к банкомату и провести ряд операций якобы для предотвращения незаконного оформления кредита. Так, женщина перевела на неустановленный счет 136,5 тыс. руб.