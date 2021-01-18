Коронавирус подтвержден у 250 жителей Саратовской области

В Саратовской области за сутки коронавирус подтвержден еще у 250 жителей, выздоровело 212 человек. Такие данные сегодня утром предоставил оперативный штаб при областном правительстве.

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе достиг 39951 человека, выздоровевших – 34331-го.

На Саратов приходится 116 новых случаев, на Энгельсский район — 35, Балаковский — 17, Балашовский — 10, Пугачевский — 6, Аткарский — 5, Краснопартизанский и Марксовский — по 4, Базарно-Карабулакский, Вольский, Лысогорский, Петровский, Романовский, Ртищевский и Хвалынский — по 3, Екатериновский, Ершовский, Ивантеевский, Калининский, Краснокутский, Новобурасский, Перелюбский, Ровенский, Самойловский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский и Федоровский — по 2, Александрово-Гайский, Дергачевский, Красноармейский и Озинский — по одному.

Пневмония наблюдается у 147 пациентов, ОРВИ — у 86, бессимптомное течение — у 17-ти.

Среди заболевших восемь детей и 101 взрослый старше 60 лет.

Марина Ковалева