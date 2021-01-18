За выходные в Башкирии от коронавируса скончались два человека

За выходные в Башкирии от коронавируса умерли двое пациентов. Общее количество умерших, согласно данным министерства здравоохранения республики, достигло 166 человек. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 22068 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки подтверждено 166 новых случаев.

На стационарном лечении находятся 805 человек, в том числе 63 – в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Развернуто 6323 койки для пациентов инфекционного профиля, уровень свободного коечного фонда составляет 32%.

Влада Шипилова