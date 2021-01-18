Астраханский предприниматель обвиняется в неуплате 3,5 млн рублей налогов

В Астрахани Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщили в СУ СКР.

По версии следствия, в период с 2017 года по 2019 год предприниматель, осуществляя деятельность в сфере торговли строительными материалами, представил в налоговый орган декларации, в которых якобы указал ложные сведения, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 3,5 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Мария Шахрай