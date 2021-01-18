В Ачинске выбрали главу города

Пост мэра Ачинска занял директор компании «Теплосеть» Александр Токарев. За его кандидатуру проголосовали 25 из 28 депутатов горсовета.

Помимо него на должность претендовала руководитель УК «Енисей» Наталия Григорьева. Эти кандидаты получили больше всего баллов за свои программы по развитию горда, остальные не смогли набрать необходимое количество баллов, чтобы пройти в финальный этап конкурса.

Александр Токарев начал свою трудовую деятельность в Ачинском глиноземном комбинате в 1991 году. Прошел путь от рабочего до исполняющего обязанности директора по обеспечению производства. С 2008 по 2013 годы работал начальником производственно-технического управления в МУП «Ачинские коммунальные системы». В 2014 году занял должность главного инженера ресурсоснабжающей организации ООО «Теплосеть».

Должность мэра Ачинска была вакантна около полугода. Предыдущий глава Илай Ахметов досрочно ушел в отставку по собственному желанию летом 2020 года. Местные СМИ связали его уход с плохими результатами KPI (ключевые показатели эффективности), которые тогда презентовал губернатор Красноярского рая края Александр Усс для глав муниципальных округов. Губернатор отмечал, что результаты оценки будут учитываться при принятии кадровых решений и отставках.

Артем Шпек