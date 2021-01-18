Подготовку проект капремонта бывшего дворца им. Свердлова оценили в 43 млн рублей

В Перми объявлен конкурс на разработку научно-проектной документации на капитальный ремонт, реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дворец культуры им. Я. М. Свердлова». Максимальная цена контракта определена в 43 млн руб. Победителя определят 5 февраля.

Как указано в техническом задании, документацию необходимо разработать и представить заказчику — МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» в течение 240 дней с даты получения разрешения по сохранению объекта культурного наследия регионального значения. Получение разрешения — в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора. Проектная документация должна включать несколько вариантов ремонта входной группы с обязательной установкой системы безопасности, телеметрией, тепловыми завесами, обеззараживателями воздуха; вестибюлей, туалетов, гардеробов, холлов, фойе, сцены и прочих помещений.

Дворец культуры им. Свердлова был введен в эксплуатацию в июне 1952 года. Объект является памятником архитектуры и градостроительства краевого значения. Последний ремонт дворца проводился в 2009 году.