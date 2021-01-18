Подозреваемый в покушении на убийство ребенка балашовец отказался от дачи показаний

В Балашове Саратовской области избрана мера пресечения 35-летнему местному жителю, который подозревается в покушении на убийство 10-летнего пасынка (ч. 3 ст. 30 – п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Мужчина по решению суда заключен под стражу на два месяца – до 15 марта.

Он подозревается в том, что 15 января, будучи пьяным, пытался убить сына своей супруги. Сообщалось, что он вывел мальчика на улицу обнаженным и угрожал ему ножом. Ребенка освободили прибывшие по вызову сотрудники МО МВД «Балашовский». Ребенку оказана необходимая помощь. При допросе следователями подозреваемый отказался от дачи показаний. Расследование продолжается.

Марина Ковалева