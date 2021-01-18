В Сочи объявлено штормовое предупреждение

В течение понедельника, 18 января, в предгорной и горной зоне Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В целом по Краснодарскому краю 18 января ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов будет снег, местами сильный, в отдельных районах очень сильный снег, сильная метель.

Днем на Черноморском побережье ожидается ветер 12-14 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-20 метров в секунду. Температура воздуха -3…-8°.

Василий Хитрых