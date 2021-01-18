В Кузбассе теплоснабжающая компания задолжала сотрудникам более 1 млн рублей

Теплоснабжающая организация в Тяжинском районе (Кузбасс) задолжала сотрудникам более 1 млн руб., сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов в регионе.

«64 сотрудника вовремя не получили заработную плату, общая сумма задолженности предприятия по заработной плате составила 1,08 млн руб.»,— отмечается в сообщении.

Деньги работники предприятия ЖКХ смогли получить только после обращения в комиссию по трудовым спорам.

Судебные приставы, на основе исполнительного производства, вынесли постановление о взыскании средств с банковских счетов должника и запрете проведения регистрационных действия в отношении транспортных средств. После этого задолженность была погашена в полном размере.

Даниил Тарабукин