Приставы и УГИБДД взыскали в ходе дорожных рейдов долги на сумму 2,7 млн рублей

В прошлом году сотрудники управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю провели совместно с УГИБДД 74 выезда, в ходе которых выявили более 2,2 тыс. должников. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

В отношении должников было составлено 62 акта описи и ареста автомашин на общую сумму свыше 22 млн руб., а также 137 актов описи и ареста иного имущества на сумму более 587 тыс. руб. В общей сложности сотрудниками УФССП было взыскано 1,5 млн руб. в пользу налоговой службы. Сумма взысканных административных штрафов ГИБДД составила 1,2 млн руб.