«Северный ветер» планирует запустить авиарейсы из Перми в Киргизию

Авиакомпания «Северный ветер» запросила у Федерального агентства воздушного транспорта разрешение на выполнение регулярных рейсов Пермь — Бишкек (Киргизия). Информация об этом содержится в материалах к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам, которое состоится 19 января. Планируется, что перелеты по этому направлению будут осуществляться дважды в неделю. В настоящий момент улететь из Перми в Киргизию можно только с пересадками.

Ранее «Северный ветер» получил разрешение на регулярные перелеты Пермь — Тель-Авив (Израиль), а также на рейсы и Перми в Узбекистан — в Фергану, Самарканд и Наманган.

Стоит отметить, что рейсы из Перми за границу с весны приостановлены. Прямые вылеты за рубеж пока осуществляются только из 11 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.